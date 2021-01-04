В Агдаме начинается процесс разминирования

БАКУ /Trend/ - Пятого января сотрудники МЧС России первоначально приступят к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов на 100 гектарах на территории Агдамского района. Российская сторона уже доставила в Азербайджан спецоборудование. Прибывшие российские специалисты будут размещены на территории Карабахского регионального центра МЧС Азербайджана в поселке Гузанлы Агдамского района.

Об этом сказал журналистам замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рагим Лятифов, передает в понедельник Trend.

Как сообщил руководитель центра спасения особого риска "Лидер" МЧС России генерал-майор Анатолий Саввин, спецгруппа прибыла в Азербайджан для осуществления работ по разминированию на территориях, переданных азербайджанской стороне согласно трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Россией и Арменией, сказал Лятифов.

Он отметил, что цель миссии - обезвредить на этих территориях неразорвавшиеся во время боевых действий боеприпасы. Группа состоит из 20 человек личного состава - это пиротехники, саперы, кинологи, инструктора для подготовки личного состава. На вооружении отряда сводной группировки находится вся необходимая техника для проведения разминирования территорий.

(Текст: Турал Гараджаев)