Скончался от коронавируса директор "Baku Network" Эльхан Алескеров

БАКУ /Trend/ - Скончался от коронавируса директор Экспертного совета "Baku Network", заместитель генерального директора АМИ Trend, доктор философии Эльхан Алескеров, сообщает во вторник Trend.

После ухудшения состояния Эльхана Алескерова, заразившегося инфекцией COVİD-19, он был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на все усилия врачей, сегодня Эльхан Алескеров скончался.

Эльхан Алескеров родился 14 марта 1955 года в Баку.

В 1972 году он окончил городскую среднюю школу № 150. Высшее образование получил в Азербайджанском техническом университете, был инженером-связником. Работал в НИИ "Азон" и органах безопасности Азербайджана. Выпускник Высшей школы в Минске. В 1987 году был заместителем председателя Общества "Дружба" по культурным связям с зарубежными странами, в 1988 году - зампредом Общества "Ветен" по культурным связям с зарубежными странами.

Эльхан Алескеров был участником Карабахской войны, имеет воинское звание полковника.

В 2000-2015 гг. неоднократно отправлялся по линии министерства иностранных дел в длительные командировки в зарубежные страны.

В 2000-2006 гг. работал дипломатом в посольстве Азербайджана в Анкаре и в 2008-2015 гг. - в посольстве Азербайджана в Гааге.

Эльхан Алескеров был учредителем центра "Кавказская Албания" и аналитического центра "Кавказ".

Он являлся членом Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана и членом Союза писателей. Автор двух книг и более 200 статей.

За первое научное исследование, проведенное в Азербайджане о романе "Али и Нино", был удостоен научной степени доктора философии по филологии.

АМИ Trend выражает глубокие соболезнования семье и близким бесценного члена нашего коллектива, политолога, доктора философии Эльхана Алескерова.

Allah rəhmət eləsin!