Армяне оказывали на нас психологическое давление, говорили, будто взяли Гянджу - освобожденный из плена солдат

БАКУ /Trend/ - Армяне оказывали на нас психологическое давление, говорили, будто взяли Гянджу.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц сказал вызволенный из армянского плена солдат Нурлан Ализаде.

Он сказал, что попал в плен в последний день войны.

"Шли ожесточенные бои, мы знали, что победим. В последний день мы захотели взять в качестве трофея военную технику армян, но, попав в армянскую засаду, были взяты в плен. Нас увезли в Армению, где подвергли бесчеловечным пыткам. Армяне ничего не говорили о войне, не предоставляли никакой информации, оказывая на нас психологическое давление, говорили, будто взяли Гянджу. Но я верил, что наша армия победит. До нашего прибытия 14 декабря в Баку мы не знали о завершении войны",- сказал Нурлан Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)