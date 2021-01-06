Члены Албано-удинской христианской общины посетят монастырь Худавенг
БАКУ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской общины, являющейся наследницей Албанской (Кавказской) Апостольской автокефальной церкви, посетят монастырь Худавенг в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, сообщает в среду Trend.
Члены общины совершат в монастыре рождественский молебен.
Отметим, что это будет уже третьим посещением ими монастыря Худавенг за последний период.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
Лента новостей
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)
Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
В Азербайджане утвержден Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации
Незаконный визит Ары Айвазяна в Карабах противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября - МИД Азербайджана
Высказывания о социальной помощи в размере 110 манатов в соцсетях являются абсурдом - минтруда и соцзащиты населения Азербайджана
Армяне оказывали на нас психологическое давление, говорили, будто взяли Гянджу - освобожденный из плена солдат
Объявление в Азербайджане Года Низами внесет большой вклад в развитие общемировой культуры - директор Института рукописей НАНА Теймур Керимли
Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат
Президент Ильхам Алиев: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена
Президент Ильхам Алиев: В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль»