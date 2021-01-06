Члены Албано-удинской христианской общины посетят монастырь Худавенг

БАКУ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской общины, являющейся наследницей Албанской (Кавказской) Апостольской автокефальной церкви, посетят монастырь Худавенг в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, сообщает в среду Trend.

Члены общины совершат в монастыре рождественский молебен.

Отметим, что это будет уже третьим посещением ими монастыря Худавенг за последний период.

(Текст: Кямаля Сеидова)