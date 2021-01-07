Армяне не позволяли Международному Комитету Красного Креста нам помочь - Шахбаз Гулиев

БАКУ /Trend/ - От имени своей семьи и себя лично выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за мое освобождение из армянского заложничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал возвращенный из армянского плена Шахбаз Гулиев.

Он сообщил, что был взят в заложники до Дильгама Аскерова.

"Я находился в ужасном состоянии от того, что армяне били меня в живот и по рукам, пробили кости черепа. Каждую ночь меня били дубинками, включали невыносимо громкий звук, мои уши почти оглохли. Хотя мы отправились посетить могилы своих близких, нас выдали за диверсантов.

Мне сломали руку и выгнали из моей комнаты врача Международного Комитета Красного Креста (ред. -МККК). Армяне не позволяли им помочь нам. Меня постоянно избивали в течение года, чтобы я сказал, что Дильгам Аскеров - диверсант. Но я этого не сделал. После долгих переговоров МККК прислал ко мне врача, который поставил мне гипс, не вправив перелом", - сказал Гулиев.

Шахбаз Гулиев сказал, что вопреки всем мукам не терял надежды на возвращение в Азербайджан.

"Мы всегда говорили, что азербайджанские солдаты уничтожат армян, а они злились. В результате операции "Железный кулак", проведенной под руководством Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, наша армия освободила родные земли от оккупации, уничтожив армянскую армию", - добавил Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)