Президент Ильхам Алиев принял делегацию ИСЕСКО
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 января принял делегацию ИСЕСКО во главе с генеральным директором Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.
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