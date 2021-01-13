Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем наших героев

БАКУ /Trend/ - Мы никогда не забудем наших героев.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«44-дневная война изменила ситуацию в регионе. Как я уже сказал, война закончилась. Мы должны перейти к следующей странице. Мы никогда не забудем боль, раны. Раны никогда не заживут. Мы никогда не забудем наших героев. Но в то же время мы должны смотреть в будущее и заново отстроить территории, полностью разоренные территории, и мы сделаем это, работа уже началась. Уже реализуются инфраструктурные проекты, городское планирование и многие другие важные элементы реконструкции. В нынешнем году мы выделили на эту работу капитальные средства», - сказал глава государства.