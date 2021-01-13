Победа, завоеванная Азербайджаном на поле боя, продолжается на дипломатической арене - депутат

БАКУ /Trend/ - На Южном Кавказе сложилась новая ситуация. Заявлением, подписанным 10 ноября прошлого года, и документом, принятым 11 января 2021 года, началась реальная работа в направлении восстановления дорожной инфраструктуры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

Он отметил, что на самом деле, трехстороннюю встречу Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 11 января можно рассматривать как своего рода отчет по результатам выполнения задач, вытекающих из заявления от 10 ноября.

"Трехсторонняя встреча 11 января, которая была в центре внимания всего мира, имела важное значение. Заявление, сделанное в тот день, приблизило нас к нашим стратегическим целям.

Вопрос восстановления дорожной инфраструктуры, отраженный в заявлении, действительно является приоритетным на данном этапе. Блокировка транспортных и экономических связей в регионе препятствовала региональной интеграции и экономическому развитию. На данном этапе экономическое развитие приведет к прочному миру и стабильности в регионе",- сказал Огтай Асадов.

Депутат отметил, что одним из основных моментов трехстороннего заявления является строительство железной дороги и автомагистрали, которые будут соединять Азербайджан с Нахчываном.

"Этот проект важен с точки зрения реализации экономических интересов не только Азербайджана, но и братской Турции, и других соседних стран".

Это также в интересах России, Ирана и Армении. Таким образом, Армения сможет установить прямое железнодорожное и сухопутное сообщение с Россией.

Трехстороннее заявление следует рассматривать как следующий шаг к прочной стабильности и безопасности в регионе.

Тот факт, что ни одно из предложений премьер-министра Армении не было принято в Москве, свидетельствует об иной значимости встречи. В целом заявление также показало, что встреча не вышла за рамки интересов Азербайджана.

Одним словом, Азербайджан продолжает завоеванную на поле боя победу и на дипломатической арене", - добавил Огтай Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)