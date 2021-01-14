Слова Манукяна разоблачают противоправные действия Армении - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Заявление "Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей", озвученное экс-премьером Армении и единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном, разоблачает противоправные действия Армении, противоречащие международному праву.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, этим заявлением экс-премьер Армении признает, что его страна в то время проводила политику агрессии, оккупировав земли соседнего государства. Оккупацию возглавил сам Вазге́н Манукян - тогдашний премьер-министр Армении . Под его руководством была совершена Ходжалинская трагедия, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. И Кочарян, и Саргсян были его кадрами.

"Даже если власть в Азербайджане в то время была слабой, Армения не должна была злоупотреблять этим. Подобным заявлением Манукян открыто признает, что они все еще не отказались от оккупационной политики.

Он не призывает свою страну проводить политику добрососедства с Азербайджаном и признать его границы. Вазге́н Манукян говорит, что потерял землю. Но они не принадлежат Армении, это международно признанные земли Азербайджана. Коль Манукян считает, что если у власти был бы кто-то другой, а не Пашинян, этого бы не произошло, то он совершает чудовищную ошибку. Азербайджан рассмотрел все варианты освобождения своих земель от оккупации. Независимо от того, кто бы ни находился у власти в Армении, Азербайджан освободил бы свои территории от оккупации", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что сегодня определенная часть армянского общества все еще не отказывается от мечты о "Великой Армении", развитие национальной государственности они видят не в соблюдении норм международного права и политике добрососедства, а в территориальных претензиях в отношении соседнего государства.

"В основе поражения Армении в войне с Азербайджаном лежит преступная политика государства. Отношения с соседними странами не должны строиться на средневековом мышлении.

Считаю, что подобные заявления таких людей, как Манукян, показывают, что в Армении до сих пор нет современного мышления, и что армянская государственность далека от отказа от криминальной и перехода к цивилизованной модели. Однако вопреки словам манукянов, Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность.

Они сами должны понять, что аналогичные заявления наносят огромный удар по государственности Армении, увеличивая вероятность новых трагедий армянского народа.

В Армении давно настало время положить конец фантазиям, дать реальную оценку ситуации, уважать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от притязаний на исторические памятники и земли народов.

Из слов Манукяна становится ясно, что определенные силы в Армении крайне озабочены фактом наличия в Азербайджане сильной власти. Пусть они знают, что в Азербайджане так будет всегда. Никому и никогда не удастся разделить Азербайджан и завладеть его землей", - добавил Айдын Мирзазаде.

Напомним, что в интервью российским СМИ экс-премьер Армении, единый кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян отметил, что на волне "цветных революций" приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство.

Он сказал, что произошедшее в Армении в 2018 году, приход Пашиняна к власти - обыкновенная "цветная революция", а такие "цветные революции" никогда хорошо не заканчиваются:

"Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина "цветная революция", но это был человек, придерживающийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)