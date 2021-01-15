Карабахский филиал Общественного объединения "Региональное развитие" будет функционировать в г. Шуша

БАКУ /Trend/ - Карабахский региональный филиал Общественного объединения "Региональное развитие", находящийся в Тертерском районе, в ближайшие дни будет переведен в город Шуша. В данный момент идут организационные работы в связи с этим, сообщает в пятницу Trend.

Представители и волонтеры Общественного объединения будут активно участвовать в созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях, в проектах по общественному контролю, рассмотрению обращений граждан, реализации проектов в социальной сфере, области здравоохранения, образования, культуры, инфраструктуры, а также в других мероприятиях, осуществляемых для развития региона.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)