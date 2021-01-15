Упразднена созданная в 1996 году Госкомиссия Азербайджана по восстановлению и реконструкции пострадавших территорий

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ "О Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных действий и в связи с этим пострадавших территорий Азербайджанской Республики" № 471 от 12 июля 1996 года.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.