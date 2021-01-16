В ЕСПЧ направлено межгосударственное заявление Азербайджана против Армении

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подготовлено межгосударственное заявление по нарушению прав и свобод граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, которое 15 января 2021 года представлено в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает в субботу Trend.

Заявление подготовлено экспертами, известными в области международного права, и ведущими юристами Азербайджана.

В заявлении подняты вопросы нарушения прав на жительство и собственности, свободы вероисповедования и свободы передвижения граждан Азербайджана в результате продолжавшейся около 30 лет оккупации Нагорно-Карабахского региона и 7 прилегающих районов Азербайджана со стороны Армении, а также представлены факты того, что 3890 граждан Азербайджана пропали без вести и Армения не предпринимает никаких мер для выяснения дальнейшей судьбы этих лиц.

В заявлении отражены и факты нарушения защищенных Европейской конвенцией по правам человека прав граждан Азербайджана в результате военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в июле 2020 года, бесчеловечных действий ВС Армении против мирного населения азербайджанских городов в ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой Азербайджана.

В заявлении также подчеркивается, что на оккупированных прежде Арменией территориях находится огромное количество зарытых мин, что города и села Азербайджана сравнены с землей, что из-за отправки Арменией на освобожденные после акта капитуляции от 10 ноября 2020 года территории незаконных вооруженных соединений граждане Азербайджана лишены права вернуться в свои родные дома.

В документе содержится требование о принятии Арменией необходимых мер по восстановлению нарушенных прав граждан Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)