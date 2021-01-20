Как и всегда, в День всенародной скорби мы рядом с Азербайджаном - посольство Турции

БАКУ / Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в Twitter в связи с трагедией 20 Января, сообщает в среду Trend.

"В 31-ю годовщину событий, произошедших 20 января 1990 года, мы чтим светлую память братьев и сестер, ставших шехидами в результате этой трагедии. Как и всегда, в День всенародной скорби мы рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)