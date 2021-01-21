Названы дата и программа визита главы МИД Ирана в Азербайджан (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - 24 января ожидается визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.
В рамках визита иранский министр встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Шахином Мустафаевым.
Будет проведен обмен мнениями в связи с новым сотрудничеством в регионе после освобождения оккупированных территорий Азербайджана.
Во время визита Зарифа в Баку будет также обсуждаться участие иранских компаний в работах по восстановлению в Карабахе.
Глава МИД Ирана также проведет обсуждения с официальными лицами Азербайджана в связи с трехсторонним сотрудничеством Азербайджан-Иран-Россия.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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