Названы дата и программа визита главы МИД Ирана в Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - 24 января ожидается визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

В рамках визита иранский министр встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Шахином Мустафаевым.

Будет проведен обмен мнениями в связи с новым сотрудничеством в регионе после освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Во время визита Зарифа в Баку будет также обсуждаться участие иранских компаний в работах по восстановлению в Карабахе.

Глава МИД Ирана также проведет обсуждения с официальными лицами Азербайджана в связи с трехсторонним сотрудничеством Азербайджан-Иран-Россия.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)