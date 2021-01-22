Минфин Азербайджана прокомментировал информацию о понижении зарплат военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Касательно публикаций в некоторых печатных органах и социальных сетях о понижении заработной платы военнослужащих Министерство финансов сообщает, что денежное и материальное обеспечение военнослужащих Азербайджана осуществляется на основании Закона Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих". В соответствии со статьей 10.2 указанного закона денежная сумма, выплачиваемая военнослужащим, участвующим в боевых действиях в условиях войны, увеличивается вдвое.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что объявленной в начале Отечественной войны частичной мобилизацией личный состав азербайджанской армии был увеличен за счет офицеров, прапорщиков и солдат запаса. После победы над Арменией часть военнослужащих, призванных в армию, была уволена в запас. В связи с этим возникла необходимость уточнения численности военнослужащих Министерства обороны, в том числе численности военнослужащих, которым в соответствии с вышеуказанной статьей закона "О статусе военнослужащих" полагается выдача двукратного денежного довольствия.

В Минфине отметили, что до начала войны Министерство обороны выплачивало денежное довольствие в двукратном размере военнослужащим, проходящим службу на линии соприкосновения.

"Военнослужащим, проходившим во время войны службу на территории Карабаха, а также принявшим участие во всех других боевых действиях, денежное довольствие выплачивалось в двукратном размере. Из-за кардинального изменения протяженности и географии линии соприкосновения, а также других вопросов после капитуляции Армении, Минобороны совместно с Минфином начало уточнять численность военнослужащих, которым будет выплачено двойное довольствие. В связи с этим Минфин направил соответствующие запросы в оборонное ведомство. После всех уточнений военнослужащие, которым полагается двукратное денежное довольствие, будут им обеспечены в установленном законодательством порядке", – добавили в Министерстве финансов Азербайджана.

Было также подчеркнуто, что в результате освобождения оккупированных территорий Государственная пограничная служба приступила к выполнению новых задач, связанных с охраной государственных границ Азербайджана с Ираном и Арменией. В настоящее время, как и в случае с Министерством обороны, проводятся уточнения численности военнослужащих Государственной пограничной службы, которым полагается двойное денежное довольствие.

"При этом необходимо отметить, что начисление двойного денежного довольствия осуществляется в соответствии с законом, исходя из условий боевых действий и участия в них, и здесь не учитываются место дислокации воинской части, в которой военнослужащий проходит службу, климатические условия и другие вопросы.

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 137 от 22 августа 2002 года, к заработной плате сотрудников, работающих в Азербайджане в местах, расположенных над уровнем моря, начисляется доплата в размере 10% от заработной платы при высоте от 1200 до 1500 метров, 20% – при высоте от 1500 до 2000 метров, 30% – при высоте более 2000 метров. Данное правило относится и к военнослужащим. Сообщаем, что денежное обеспечение военнослужащих доблестной азербайджанской армии осуществляется в соответствии с законодательством страны, и финансирование будет продолжено на основании соответствующего законодательства", – сказали в Министерстве финансов.

Минфин заявляет, что популистские и эмоциональные высказывания в вопросе денежного обеспечения военнослужащих недопустимы, и осуждает поспешное выражение мнений различными "экспертами", не вникшими в суть дела.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)