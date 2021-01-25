В прошлом году в Азербайджане были зарегистрированы семь политических партий

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане функционируют 62 политические партии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции по итогам деятельности министерства юстиции в 2020 году сказал начальник Главного управления регистрации и нотариата министерства Ильгар Мамедов.

По его словам, в прошлом году в стране были зарегистрированы семь политических партий: "Это - партия "Свободные демократы", партия "Новое время", Республиканская народная партия, Независимая народная партия, партия "Будущий Азербайджан", Народная партия и Партия республиканцев".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)