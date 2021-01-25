Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе

БАКУ/Trend/ - Несомненно, наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

« В настоящее время на стадии обсуждения находятся новые транспортные связи. Несомненно, наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе. Надеюсь, что в предстоящие несколько лет мы сможем завершить этот проект и обеспечить обе стороны новым производством электроэнергии. Также успешно идут работы, связанные с проектом, о котором мы договорились на высоком уровне несколько лет назад, – по электростанциям "Ордубад" и "Маразад". Таким образом, у нас широкая повестка дня. Кроме того, надеюсь, что в скором времени состоится церемония закладки фундамента нового моста над рекой и многие другие вопросы»,- сказал Президент Ильхам Алиев.