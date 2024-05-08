Узбекистан о росте товарооборота со странами ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - За три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60 процентов выросли объемы взаимного товарооборота.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

По его словам, этот рост обусловлен увеличением поставок промышленной продукции.

«Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше 1 тысячи совместных предприятий и проектов. Растут объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов.

Вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объеме реализованы мероприятия совместного Плана», - сказал он.

Президент Мирзиёев отметил, что Узбекистан также подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.