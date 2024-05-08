В Баку прошел фестиваль Vesnyanka – как приготовить борщ под песни и танцы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел второй благотворительный фестиваль-ярмарка азербайджано-украинской культуры Vesnyanka, организованный Union of Ukrainian Women in Azerbaijan (Союз украинок в Азербайджане) и Muna Fest, сообщает Trend Life.

Мероприятие под слоганом "От истоков до современности – от Новруза до Пасхи", направленное на культурный обмен, популяризацию мультикультурализма, вклад в сближение и развитие взаимоотношений между Украиной и Азербайджаном, посетило множество гостей.

Украшением праздника стал концерт на азербайджанском и украинском языках. Ведущие - Леонид Клец и Наргиз Таирова. Открыла концерт Олександра Мамадзаде, исполнив гимны Азербайджана и Украины на скрипке. Были представлены популярные песни в исполнении Самиры АлиМарьям, Влады Ахундовой, Юлии Топчий, Асифа Исрафилбекова, Тимура Нариманова, Анны Касьяновой, Фируза Мамедова, Тико, участники хореографической студии "1001 nights" выступили с украинским и азербайджанским народными танцами. Сюрпризом стало выступление гостей из Одессы, группы "Музыкальная мануфактура" (Евгений Маняхин и заслуженная артистка Украины Светлана Рубанович). 3-кратная чемпионка международных соревнований по художественной гимнастике Ева Коваленко порадовала гостей выступлением, а Тимур Гусейнов представил свою экспозицию, посвященную азербайджано-украинской дружбе.

"Такие мероприятия являются важной составляющей культурной дипломатии между Азербайджаном и Украиной. В марте масштабное празднование Новруза было проведено в Киеве. Подобные события по обе стороны, в рамках реализации культурной дипломатии, дают нам возможность и дальше развивать взаимоотношения между нашими дружественными странами", - отметила руководитель UUWA Лидия Шестак-Алиева.

На протяжении мероприятия прошли различные арт-мастер-классы, выставка костюмов, этно-одежды, представлены картина "Дружба" украинской художницы-акварелистки Ирины Сагань, блюда украинской национальной кухни от "Солоха". Помимо дегустации народных и тематических кулинарных изысков, гости этой локации могли принять участие в гастрономическом конкурсе по приготовлению украинского борща, который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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