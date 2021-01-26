Президент Ильхам Алиев: Мы всегда должны выстраивать свою политику так, чтобы военный потенциал Азербайджана постоянно находился на высоте

БАКУ /Trend/ - Мы всегда должны выстраивать свою политику так, чтобы военный потенциал, обороноспособность Азербайджана постоянно находились на высоте.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Применение новых технологий позволит нам и впредь постоянно сохранять военную мощь на высоком уровне. Сегодня Азербайджан показал свое преимущество на поле боя. Героизм и самоотверженность наших отважных сынов, а также техническое оснащение и, конечно, применение новых технологий стали одним из основных факторов нашей победы в войне. Конечно, технологическое обеспечение создало нам дополнительные возможности. Однако я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: земли освободили азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры. Именно граждане Азербайджана принесли флаг на освобожденные земли и высоко подняли его.

Несмотря на это, мы должны постоянно нацеливаться вперед в области технологического развития, ввозить в Азербайджан новшества в военной сфере. Если учесть, что мы поддерживаем тесные дружеские связи с ведущими странами в этой области, и нет никаких ограничений, связанных с технологическим экспортом в Азербайджан, мы должны постоянно предпринимать опережающие шаги в этой сфере. Мы всегда должны выстраивать свою политику так, чтобы военный потенциал, обороноспособность Азербайджана постоянно находились на высоте, чтобы никто и никогда даже не пытался совершить против нас какую-либо провокацию», - сказал глава государства.