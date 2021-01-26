Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Вы назначаетесь на должность министра транспорта, связи и высоких технологий. Вам оказано большое доверие. Уверен, что вы оправдаете его.

Я всегда уделял и сегодня уделяю большое внимание сферам, которыми вы будете руководить. В последние годы эти сферы успешно развивались. Когда я был избран на пост Президента, ситуация и в транспорте, и в области связи нас не устраивала. В то время о высоких технологиях вообще не шло речи, дороги находились в плачевном состоянии, железнодорожная инфраструктура устарела, в области морского транспорта не было никакого прогресса, напротив, наш флот в значительной степени устарел. В целом, положение дел в этой сфере не радовало. В результате принятых мер Азербайджан сегодня является одним из лидирующих государств в мире в области транспорта. Это видят и граждане Азербайджана, в то же время Азербайджан постоянно занимает высокие места в рейтингах международных организаций. Достаточно взглянуть на отчет Давосского всемирного экономического форума, чтобы каждый мог увидеть: в этой сфере проводятся очень серьезные реформы, и Азербайджан по рейтингам занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. По качеству автомобильных дорог мы делим 24-27-е места. По эффективности железных дорог занимаем 11-е место. По эффективности воздушного транспорта находимся на 12-м месте в мире. То есть, для того, чтобы занять эти высокие места, требовались большие усилия, продуманная политика. Конечно, эту новую ситуацию создали средства, вложенные в транспортную инфраструктуру. Средства, вложенные в транспортную отрасль, сегодня оказывают позитивное влияние и на экономическое развитие нашей страны, в частности, развитие ненефтяного сектора, потому что там, где нет дорог, нет и развития. Там, где нет дорог, фермеры не могут поставлять свою продукцию на рынки. Там, где нет железных дорог, не может быть и речи о транзитных возможностях. Поэтому мы в первую очередь полностью перестроили инфраструктуру внутри страны. Одновременно мы создали очень нужные нашей стране транзитные возможности, соответствующие нашей стратегии долгосрочного развития. За последние 17 лет построено более 17 тысяч километров автомобильных дорог – и магистральных, и сельских, и междугородных. Этот процесс продолжается и сегодня. В то же время в нынешнем году дан старт созданию дорожной инфраструктуры и на освобожденных землях. Мы будем выполнять эти работы планомерно. Открытая из Физули в город Шуша новая дорога показывает, что фактически мы можем проводить эту работу в кратчайшие сроки.

В стране были реализованы важные проекты в области железнодорожного транспорта, проекты реабилитации наших железных дорог. Построена Бакинская кольцевая железная дорога, что является очень важным событием для пассажироперевозок, удобства людей. В различных городах были построены железнодорожные вокзалы.

Конечно, строительство по инициативе Азербайджана железной дороги Баку-Тбилиси-Карс создало новую транспортную карту в нашем регионе и Евразии в целом. В настоящее время наши партнеры, пользуясь этой дорогой, доставляют свою продукцию в различных направлениях. Должен отметить, что диверсифицированность дорог, проходящих через территорию Азербайджана, значительно повышает наши возможности. Несмотря на спад экономики в период пандемии во всем мире, должен сказать, что объем грузов, перевозимых по транспортному коридору Север-Юг, увеличился почти на 20 процентов. Нашей железнодорожной инфраструктурой пользуются многие страны. В настоящее время действуют маршруты Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Европа, а также Афганистан-Туркменистан-Каспийское море-Азербайджан-Европа. Мы фактически соединили железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс с дорогой Лапис-Лазули, и, конечно, свою роль здесь сыграла диверсифицированная транспортная инфраструктура, так как наши возможности расширились. На Бакинском судостроительном заводе, сданном в эксплуатацию несколько лет назад по моей инициативе, производятся все виды судов, и мы с каждым годом увеличиваем производство. В настоящее время на заводе производятся танкеры, суда Ro-Ro и сухогрузы. Мы устранили внешнюю зависимость в этой сфере, открыли тысячи рабочих мест и создали возможности для компаний, участвующих в нефтегазовых операциях. Они тоже отдают свои заказы этому заводу.

Мы модернизировали Каспийское пароходство, владеем крупнейшим флотом на Каспии, который ежегодно пополняется новыми судами. Бакинский международный морской торговый порт играет неоценимую роль в организации грузоперевозок на Каспийском море. Во-первых, мы вывели порт за пределы города Баку. Это позитивно отразилось на экологической ситуации в Баку, в то же время создана новая зона отдыха. Ввод в строй в Аляте самого современного морского торгового порта значительно повысил наши возможности.

Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом, таких в мире около 10-ти. А в СНГ Международный аэропорт Гейдар Алиев вот уже много лет находится на первом месте. Аэропорты, построенные по моему указанию в других городах, в значительной степени усиливают наш транспортный потенциал. В последние годы было построено 7 аэропортов, 6 из которых обладают международным статусом и могут принимать все виды самолетов, в том числе самые тяжелые транспортные самолеты. Как вам известно, в Физули началось строительство нового международного аэропорта, а на освобожденных землях – на территории либо Лачинского, либо Кяльбаджарского района будет построен второй международный аэропорт.

Словом, внимание, уделяемое транспортному сектору, и проводимая продуманная политика создали эту реальность. Сегодня наш транспортный сектор и современный, и позволяет выполнять стоящие перед страной задачи. Одновременно вложенные в эту сферу инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов, уже оказывают позитивное влияние на нашу ненефтяную экономику. Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, не окупаются за 1-2 года, даже за 5-10 лет. Это – долгосрочные инвестиции. Они вложены для удобства людей и достижения долгосрочного устойчивого развития страны.

Что касается других сфер, то здесь тоже есть позитивная динамика, прогресс. Считаю, что Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий. Неслучайно выставка Bakutel, завоевавшая большой авторитет в мировом масштабе, традиционно проводится в Баку. Мои многочисленные встречи с руководителями Международного телекоммуникационного союза свидетельствуют о том, что международные организации высоко оценивают инвестиции, вкладываемые у нас в эту сферу, и уделяемое ей внимание. Считаю, что внутри страны мы решили все основные вопросы в области связи. Число пользователей интернета превышает 80 процентов. Всем известно, что интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений.

Конечно, говоря о работе, проделанной в области технологического развития, я должен отметить спутники. Как человек, руководивший данной сферой, вы хорошо знаете всю эту работу. Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно. Но жизнь показала, что это нам очень нужно. Использование спутников как во время войны, так и после нее обеспечило нам огромное преимущество. Как наши телекоммуникационные спутники, так и спутники, наблюдающие за поверхностью Земли, создают возможности для выполнения всех поставленных задач. Мы являемся членами космического клуба, имеющего ограниченное число членов. Важную роль здесь, конечно, играет подготовка кадров. Кадры, работающие в данной сфере, уже усиливают наш общий интеллектуальный потенциал. В то же время отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Неслучайно Отечественная война, проводимые Азербайджаном операции были названы военными экспертами в мире войной ХХI века. Потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития.

Спутники имеют огромное значение и после войны – для наших нынешних планов, связанных с восстановительными работами. На основе данных, которые вы мне предоставили, мы сейчас с большей эффективностью проводим работу по разминированию. В то же время передаваемые со спутника данные имеют особое значение в связи с дальнейшим развитием сельского хозяйства, лесного фонда, водных ресурсов, экологической ситуации. Здесь мы не зависим ни от какой страны. Кроме того, эти возможности предоставляют нам большое преимущество для правильной организации в будущем восстановительных работ. Словом, работе, проделанной в Азербайджане в области и транспорта, и технологий, и связи, однозначно можно дать положительную оценку. Эту положительную оценку в том числе дали ведущие финансовые структуры мира и Давосский всемирный экономический форум.

Что касается задач на будущее, то, конечно, позитивную динамику нужно сохранить. В то же время ни для кого не секрет, что технологии в мире стремительно развиваются, и мы должны предпринимать шаги в соответствии с этим развитием. Конечно, в Азербайджане должны быть предприняты еще большие шаги в области развития технологий. Нам необходимо активнее привлекать к этой работе особенно молодежь. В ходе встреч с талантливой молодежью я увидел, что некоторые из них отправляются за рубеж для реализации своих знаний, инноваций. К примеру, наша политика, связанная со стартапами, конечно, позитивна. Однако во время встреч с этой талантливой молодежью выяснилось, что многие из них работают за рубежом, на время приезжая в Азербайджан. Мы должны создать такие условия, чтобы наша талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане, могла полностью реализовать здесь свои знания и служила экономике страны, наращиванию ее мощи. Поэтому применение новых технологий в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о применении в Азербайджане уже используемых в мире самых современных технологий. Мы обязательно должны сделать это. В Азербайджане во всех сферах должны применяться самые современные технологии. В то же время необходимо правильнее организовывать деятельность талантливых людей, чтобы Азербайджан играл свою роль и говорил свое слово как производитель технологий. К примеру, почему мы смогли стать страной, которая изобрела и экспортирует технологии в области общественных услуг? Потому что были поставлены правильные цели, правильно выбрано кадровое обеспечение, и Президент постоянно уделял внимание данной сфере. Однако это внимание должно уделяться всеми структурами, потому что мои поручения в некоторых случаях какое-то время исполняются, а потом не исполняются, или же забываются, либо же возникают какие-то другие негативные явления. Поэтому государственные структуры, министерства, государственные компании должны до конца выполнять мои указания, тогда нигде не будет отставаний.

Применение новых технологий позволит нам и впредь постоянно сохранять военную мощь на высоком уровне. Сегодня Азербайджан показал свое преимущество на поле боя. Героизм и самоотверженность наших отважных сынов, а также техническое оснащение и, конечно, применение новых технологий стали одним из основных факторов нашей победы в войне. Конечно, технологическое обеспечение создало нам дополнительные возможности. Однако я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: земли освободили азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры. Именно граждане Азербайджана принесли флаг на освобожденные земли и высоко подняли его.

Несмотря на это, мы должны постоянно нацеливаться вперед в области технологического развития, ввозить в Азербайджан новшества в военной сфере. Если учесть, что мы поддерживаем тесные дружеские связи с ведущими странами в этой области, и нет никаких ограничений, связанных с технологическим экспортом в Азербайджан, мы должны постоянно предпринимать опережающие шаги в этой сфере. Мы всегда должны выстраивать свою политику так, чтобы военный потенциал, обороноспособность Азербайджана постоянно находились на высоте, чтобы никто и никогда даже не пытался совершить против нас какую-либо провокацию.

При проведении восстановительных работ на освобожденных территориях обязательно должны использоваться высокие технологии. В настоящее время идет процесс разминирования. Параллельно выполняются градостроительные проекты. После того, как градостроительные проекты будут готовы, мы уже дадим старт практическим строительным работам. Здесь, наряду с инфраструктурными проектами, в центре внимания непременно должны находиться сферы транспорта и технологий. Я уже заявил, что освобожденные территории должны стать в целом зоной зеленой энергетики, возможности для этого есть. У нас достаточно большие водные ресурсы. Одновременно есть возможности для создания солнечной и ветряной энергии. Обязательно нужно привлечь к этой работе иностранных партнеров, инвесторов, создать условия для местных компаний. Освобожденные земли должны стать территорией высокотехнологичного развития.

Наряду с зоной зеленой энергетики, необходимо применять самые современные технологии в сельском хозяйстве. Если учесть, что земли на освобожденных территориях очень плодородные, есть огромные возможности и для растениеводства, и для животноводства, обширные пастбища, то там обязательно должно быть обеспечено развитие сельского хозяйства на основе самых современных технологий. Мы уже сейчас должны спланировать эту работу, чтобы урожайность была высокой.

Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”, то есть, “умный город”, “умное село”. Вы должны уже сейчас спланировать эту работу, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии. Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать. Мы не можем отставать. Как вам известно, во время участия в Давосском всемирном экономическом форуме у меня бывают встречи с десятками компаний, подавляющее большинство из них – технологические компании. В ходе этих встреч я вижу, какие новшества, какое позитивное развитие есть в мире, и стараюсь привлечь данные компании в Азербайджан. Поэтому необходимо разработать и применять концепцию “умный город”, “умное село”.

Подготовка кадров занимает особое место. Считаю, что в настоящее время в этой области появился достаточно профессиональный кадровый потенциал. Мы осуществили крупные программы для обучения нашей молодежи в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, это продолжается и сегодня. Рад, что подавляющее большинство нашей молодежи, получившей образование за рубежом, вернулось в страну, это усиливает наш кадровый потенциал. Считаю, что ваше министерство в этой сфере - в области образования - должно находиться в тесном контакте с соответствующими вузами. Подготовка кадров должна согласовываться с экономическим и технологическим развитием нашей страны. Только в этом случае мы можем добиться желаемого.

В настоящее время на освобожденных территориях началась реализация крупных транспортных проектов, строительство физулинского аэропорта. Как я уже отметил, на территории Кяльбаджарского или Лачинского района будет построен второй аэропорт. Мы дали старт строительству автомобильной дороги Физули-Шуша. Параллельно сегодня обсуждаются крупные проекты в регионе в транспортно-коммуникационной сфере. Приоритет здесь, конечно, составляют проекты железной дороги Горадиз-Зангилан, затем железной дороги Зангилан-Нахчыван, железной дороги Нахчыван-Турция, а также другие проекты. Потому что считаю, что ситуация, сложившаяся после войны, открывает для стран региона новые возможности. Азербайджан готов к сотрудничеству в данной сфере и вносит вклад в это дело. Я дал указание приступить к проектированию железной дороги Горадиз-Агбенд, старт уже дан. Также и другие проекты. Здесь должны применяться самые современные технологии, с тем чтобы Азербайджан мог всегда удерживать лидерство и в данной сфере. Надеюсь, что вы с честью справитесь и со всеми этими задачами.

Сейчас открылись новые возможности для развития нашей страны. Азербайджан показал себя в мире, как достойная, сильная, ответственная страна. Война многим продемонстрировала, в чем заключается потенциал Азербайджана. Мы одержали победу на поле боя, победили в гражданской сфере, потому что если бы мы не построили мощную экономику, то не смогли бы создать сильную армию. Поэтому синтез всех факторов обусловил победу, а после этого обусловит и динамику нашего развития. Наша ненефтяная промышленность выросла даже в период пандемии, причем значительно. В минувшем году наша ненефтяная промышленность выросла на 12,5 процента. За счет чего? Технологическое развитие, индустриализация, инвестиции, льготное кредитование, партнерство государственного и частного секторов – все эти факторы сыграли свою роль. В сферах технологий, телекоммуникации уже появилось много местных компаний, работающих как в Азербайджане, так и за рубежом. Мы должны поддерживать их. Мы должны поддерживать их деятельность за рубежом, и здесь партнерство государственного и частного секторов должно стать примером. Данная сфера является решающей для любой страны, могу сказать, для будущего каждой страны. Тот, кто ушел вперед в технологическом развитии, выиграет, кто отстал, останется в зависимом положении. Не секрет, что сегодня есть такие профессии, которые через пять лет исчезнут, то есть, их не будет. Появятся новые профессии, и мы должны быть готовы освоить их. Должны быть готовы, чтобы кадровый потенциал позволил происходящей в мире индустриализации, в частности, процессам, связанным с Четвертой промышленной революцией, постоянно обеспечивать развитие Азербайджана. Неслучайно Давосский всемирный форум избрал именно Азербайджан центром Четвертой промышленной революции. Это произошло именно по их инициативе, был также подписан соответствующий документ.

Поэтому на ваше министерство выпали большие функции. Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас. Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере. Однако всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой.

Министр Рашад Набиев сказал:

-Благодарю, господин Президент. Прежде всего, если позволите, хочу поздравить Вас с большой Победой, одержанной под Вашим руководством. Профессионализм, продемонстрированный нашей Армией в 44-дневной войне, показал, что сегодня в Азербайджане сформировался сильный кадровый потенциал во всех сферах. При таком большом выборе Вы оказали это высокое доверие мне, за что выражаю Вам глубокую признательность, этот факт сам по себе еще больше повышает мою ответственность.

Что касается оценки, данной Вами проделанной работе, должен отметить, что слышать эти слова от Вас столь же почетно, сколь и ответственно. Однако несомненно то, что не будь у нашей страны имиджа надежного партнера благодаря проводимой Вами внешней политике, ни одно государство не экспортировало бы нам такую высокотехнологичную продукцию, как спутники. В то же время, господин Президент, не будь у нашей страны экономического могущества благодаря проводимой Вами внутренней политике, и как результат – финансовых ресурсов, мы не могли бы приобрести эти спутники. А главное, господин Президент, Ваше постоянное внимание и забота о развитии космической промышленности стали основными факторами, обусловившими наши успехи. Задача, стоявшая перед мною и моими коллегами, просто заключалась в том, чтобы, используя эту благоприятную возможность, оправдать Ваше доверие. Я также полностью осознаю задачи, стоящие передо мной в связи с новым назначением, и вытекающую из этих задач личную ответственность. Понимая, что для эффективной работы предприятий, находящихся в подчинении министерства, важна их скорейшая корпоратизация, мы одновременно видим свою основную задачу в осуществлении эффективной государственной политики по отрасли, то есть порученной министерству сфере, создании справедливых механизмов регулирования и, как результат, формировании справедливой конкурентной среды.

Господин Президент, Вы всегда говорите о том, что если в том или ином секторе экономики сформируется справедливая конкурентная среда, то произойдет приток иностранных инвестиций в данный сектор, что само по себе будет поощрять инновации и развитие технологий не только в данном секторе, но и в стране в целом.

Господин Президент, в заключение разрешите заверить Вас в том, что мы, как отраслевое министерство, сделаем все возможное для того, чтобы внести вклад и в выполнение Ваших поручений, касающихся углубления экономических реформ. Основным критерием оценки всех решений, которые мы вместе с коллегами будем принимать в рамках полномочий министерства, всех наших действий будет защита социальных интересов граждан Азербайджана, являющаяся неотъемлемой частью Вашей политики. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за оказанное высокое доверие. Постараемся всей своей работой оправдать Ваше доверие. Большое спасибо, господин Президент.