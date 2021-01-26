Президент Ильхам Алиев: Государственные структуры, министерства должны до конца выполнять мои указания

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры, министерства, государственные компании должны до конца выполнять мои указания, тогда нигде не будет отставаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Мы должны создать такие условия, чтобы наша талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане, могла полностью реализовать здесь свои знания и служила экономике страны, наращиванию ее мощи. Поэтому применение новых технологий в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о применении в Азербайджане уже используемых в мире самых современных технологий. Мы обязательно должны сделать это. В Азербайджане во всех сферах должны применяться самые современные технологии. В то же время необходимо правильнее организовывать деятельность талантливых людей, чтобы Азербайджан играл свою роль и говорил свое слово как производитель технологий. К примеру, почему мы смогли стать страной, которая изобрела и экспортирует технологии в области общественных услуг? Потому что были поставлены правильные цели, правильно выбрано кадровое обеспечение, и Президент постоянно уделял внимание данной сфере. Однако это внимание должно уделяться всеми структурами, потому что мои поручения в некоторых случаях какое-то время исполняются, а потом не исполняются, или же забываются, либо же возникают какие-то другие негативные явления. Поэтому государственные структуры, министерства, государственные компании должны до конца выполнять мои указания, тогда нигде не будет отставаний», - сказал Президент Ильхам Алиев.