Президент Ильхам Алиев: Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”

БАКУ /Trend/ - Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”, то есть, “умный город”, “умное село”. Вы должны уже сейчас спланировать эту работу, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии. Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать. Мы не можем отставать. Как вам известно, во время участия в Давосском всемирном экономическом форуме у меня бывают встречи с десятками компаний, подавляющее большинство из них – технологические компании. В ходе этих встреч я вижу, какие новшества, какое позитивное развитие есть в мире, и стараюсь привлечь данные компании в Азербайджан. Поэтому необходимо разработать и применять концепцию “умный город”, “умное село”», - сказал глава государства.