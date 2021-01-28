Депутат Севиль Микаилова встретилась с избирателями в Худате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова встретилась с избирателями в городе Худат, сообщает в четверг Trend.

Обращения жителей Худата к депутату касались в основном социальных проблем и вопросов личного бытового характера. Некоторые вопросы были решены на месте. По поводу других вопросов, решение которых требует времени, Севиль Микаилова отметила, что взяла их на контроль. Она добавила, что эти вопросы будут оперативно рассмотрены и для их решения в соответствии с законодательством будет налажена связь с соответствующими структурами.

Избиратели, участвовавшие во встрече, выразили признательность депутату за постоянное внимание и усилия по решению их проблем.

(Текст: Кямаля Сеидова)