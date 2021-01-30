Азербайджан приемлет только равноправные отношения - МИД

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировало заявление официального представителя Евросоюза в связи с освобождением армянских военнослужащих, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Удивительно, что официальный представитель Европейского союза (ЕС) сделал заявление об освобождении пятерых армянских военнослужащих. Азербайджанские заложники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев находились в плену у Армении почти семь лет, и Евросоюз проявлял безразличие к этому вопросу.

Хотим подчеркнуть, что ЕС до сих пор не сделал никаких заявлений и не отреагировал на то, что в ходе последних военных операций Армения использовала ракеты "Смерч" против мирных жителей Азербайджана, были убиты более 100 гражданских лиц, а также пропали без вести в общей сложности более 4 000 человек.

Напоминаем ЕС, что 62 человека, целенаправленно доставленные на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, не являются военнопленными. Это армянские военнослужащие, которые были отправлены на территорию Азербайджана спустя почти 20 дней после подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий. Они вторглись на территорию, где находилась Азербайджанская Армия. В результате террористических актов, совершенных этой террористическо-диверсионной группой, погибли азербайджанские военнослужащие: Туран Алиев, Рахиль Акперов, Гаджирза Рзаев, Рагиб Азизов, а гражданское лицо - Сеймур Рзаев получил тяжелое ранение.

Эти люди не считаются военнопленными ни в соответствии с международным гуманитарным правом, ни с какими-либо конвенциями. В соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики эти лица, совершившие террористические акты, привлечены к ответственности, расследование по этим делам продолжается.

Неприемлемо для официального лица ЕС разговаривать таким образом с Азербайджаном. Азербайджан принимает только равноправные отношения. Любой, кто попытается так разговаривать с Азербайджаном, встретит адекватный ответ.

Хотим отметить, что такой односторонний и основанный на двойных стандартах подход может подорвать отношения ЕС с Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД.

(Редактор: Наталья Кочнева)