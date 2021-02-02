Победа в Карабахе – одна из самых блистательных в тюркском мире – MHP

БАКУ /Trend/ - Победа в Карабахе – одна из самых блистательных в тюркском мире.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал находящийся с визитом в Баку заместитель председателя Партии националистического движения Турции Мевлют Каракая, сообщает во вторник Trend,

Он отметил, что освобождение Азербайджаном города Шуша было одним из основных факторов, обусловивших победу.

Мевлют Каракая подчеркнул, что после победы Азербайджана в Отечественной войне лидер Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели с целью поддержки образования выступил с инициативой строительства средней школы в городе Шуша: "Нам дано поручение в связи с этим вопросом, поэтому мы и приехали в Баку. Мы встретились с Президентом Ильхамом Алиевым и министром образования Азербайджана. Сегодня нас принял глава государства, он поинтересовался проводимой работой, дал поручение о выборе места для школы и указание решить этот вопрос в кратчайшие сроки".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)