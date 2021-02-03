Вопросы психологической помощи участникам Отечественной войны Азербайджана находятся под контролем государства (Видеопроект)
БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
В выпуске были обсуждены вопросы, связанные с психологической помощью, оказываемой надлежащими государственными структурами участникам войны, инвалидам и семьям шехидов в Азербайджане, работой психологов, приглашенных из-за рубежа.
Также в программе было рассказано о процессе оказания психологической помощи, представлены мнения получивших эту помощь участников войны, членов семей шехидов
В передаче на вопросы ответили начальник отдела оказания медицинской и психологической помощи МЧС, майор медицинской службы Ханым Софиева и глава делегации прибывших из Турции психологов Сельджук Демирбаш.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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