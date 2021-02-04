МККК продолжает расширять деятельность для оказания поддержки Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время продолжает расширять свою деятельность для оказания поддержки Азербайджану в связи со сложностями, с которыми страна столкнулась в 2020 году, передает Trend со ссылкой на организацию.

Согласно сообщению, на протяжении 2020 года офисы МККК в Баку и Барде продолжали оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате событий вокруг нагорно-карабахского конфликта.

В 2020 году вспышка пандемии COVID-19 и Вторая Карабахская война привели к тому, что МККК пришлось адаптировать, пересмотреть и расширить запланированную на этот год деятельность в Азербайджане.

В организации отметили, что на данный момент налажено тесное сотрудничество с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана (AzRCS) для оценки потребностей, оказания соответствующей поддержки и укрепления потенциала в координации с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)