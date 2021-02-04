Президент Ильхам Алиев: Разминирование освобожденных земель является первостепенной задачей

БАКУ/Trend/ - Разминирование на освобожденных землях является первостепенной задачей. Без ее решения ни о каком развитии не может быть и речи. Даже работы, связанные с прокладкой в настоящее время дорог, железной дороги, мы можем выполнять только после того, как саперы очистят эти территории от мин. Так что любая активность, любое развитие там зависят от разминирования. Поэтому мы должны ускорить темпы, а также работа по очистке от мин должна проводиться так, чтобы, еще раз говорю, по ее завершении никакой угрозы не оставалось.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«Перед агентством стоят большие задачи. В первую очередь, вы должны уделить внимание правильной организации работы. Необходимо правильно выстроить организационную работу. Созданное новое агентство является государственным агентством. Конечно, в первую очередь, должны быть отобраны и привлечены к работе агентства профессиональные кадры. Естественно, следует использовать кадры бывшей структуры ANAMA, в то же время необходимо определить численный состав агентства, потому что для быстрого и качественного построения и проведения работы на освобожденных землях агентство, конечно же, должно располагать более крупной рабочей силой.

Приобретение новой техники, разумеется, является одной из следующих основных задач. В последние годы в этой области отчетливо проявляется технологическое развитие. Сейчас есть такие машины, механизмы, техника, которые и ускоряют работу, и позволяют проводить ее качественно. Поэтому смотрите, в нашу страну должна быть завезена самая современная техника компаний, являющихся ведущими производителями в мире, потому что от этого будут зависеть качество и темпы работы. Наши бывшие переселенцы 30 лет жили с тоской по родине. Поэтому работы по разминированию необходимо проделать так, чтобы мы в течение короткого времени могли дать старт восстановительным работам, и чтобы, таким образом, граждане могли вернуться к родным очагам по завершении строительных работ», - сказал Президент Ильхам Алиев.