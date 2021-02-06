Увиденное здесь действительно потрясло меня - Реза Дегати
Джебраил/Trend/ - Увиденное здесь действительно потрясло меня.
Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом сказал всемирно известный фотограф Реза Дегати, информируя представителей дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, о разрушениях в результате армянской оккупации в Джебраиле.
По его словам, прежде он не встречал такого ни на одной войне.
"Я на протяжении 40 лет освещаю войны, но с таким я раньше нигде не сталкивался. Я даже не слышал об этом. За 27 лет, в течение которых эти территории оставались под оккупацией армян, здесь совершены крайне тяжелые преступления", - добавил Реза Дегати.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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