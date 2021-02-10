В Милли Меджлисе прошло заседание в связи с экологической ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) прошло заседание в связи с экологической ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в среду Trend, в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с экологической ситуацией на освобожденных территориях, их развитием и запланированной там работой.

Заседание были инициировано Комитетом по природным ресурсам, энергетики и экологии Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)