Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее придали мощный импульс для реализации Южного газового коридора - Региональный президент BP

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский газ впервые транспортируется из Каспийского моря непосредственно в Европу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Региональный президент компании ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

Передавая поздравления по случаю этого стратегического успеха, он сказал: «Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее, связанный со своей страной и всем регионом, придали мощный импульс для того, чтобы это историческое достижение стало реальностью. Его личные усилия сыграли решающую роль в успешной реализации проекта, ставшего одним из сложнейших проектов в мировой нефтяной и газовой промышленности. Компания ВР испытывает чувство безграничной гордости в связи с участием во всех фазах данного проекта, который в предстоящие десятилетия принесет пользу людям в регионе и Европе.»