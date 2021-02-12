Обсуждено создание инфраструктуры связи и транспорта на освобожденных территориях Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по транспорту, связи и высоким технологиям Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, провела заседание, посвященное вопросам создания инфраструктуры транспорта и связи, сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие помощник Президента Азербайджана, руководитель Межуправленческого центра Хикмет Гаджиев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев и представители надлежащих структур.

Представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Госагентства автомобильных дорог, ЗАО «Азербайджан хава йоллары», Агентства по разминированию проинформировали об осуществляемых и планируемых приоритетных проектах на освобожденных территориях, в том числе создании телекоммуникационной и почтовой инфраструктуры, строительстве Физулинского аэропорта, железнодорожных и автомобильных дорог, разминировании территорий.

Было подчеркнуто проведение работ по созиданию и восстановлению на освобожденных территориях с учетом направлений и поручений, данных Президентом Азербайджана, дальнейших нужд и перспектив по переселению, новых вызовов и концепций, отмечена важность выполнения проводимых работ всеми структурами в координации посредством Межуправленческого центра.

Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 г., руководит глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Текст: Кямаля Сеидова)