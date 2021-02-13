Азербайджану переданы тела 7 человек, пропавших без вести во время I Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Согласно трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 г. продолжаются меры по поиску лиц, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выяснению их судеб, мерам по эксгумации на территориях с возможными захоронениями в регионах, где проводились военные операции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.

Азербайджанская сторона эффективно сотрудничает в этом направлении с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и миротворческими силами России.

В результате мер, проведенных Комиссией 12 февраля при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы минздрава и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуша останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

После процедур по идентификации останков тела будут переданы членам семей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)