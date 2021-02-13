В Карсе завершились турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Карсе завершились турецко-азербайджанские учения "Зима-2021".
Об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает в субботуTrend.
"Вчера успешно завершились учения "Зима-2021", начавшиеся 1 февраля 2021 года. Поздравляем весь наш личный состав и братьев в Вооруженных силах Азербайджана с высокими результатами, достигнутыми в ходе совместных учений", - говорится в публикации.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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