Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений

Политика 16 февраля 2021 20:25 (UTC+04:00)
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе заседания было рассмотрено свыше 100 обращений по вопросам помилования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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