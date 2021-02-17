В своем заявлении Саргсян показал, что хорош не только в физическом, но и в политическом терроре - депутат

БАКУ /Trend/ - В своем последнем заявлении экс-президент Армении признал, что он террорист в прямом смысле этого слова, и что государство, которое он когда-то возглавлял, было террористическим. Еще ни один политик не обвинял своего политического преемника в том, что он не смог стать лучшим и более смелым террористом в отношении к соседней стране. Саргсян, по сути, обвиняет Пашиняна в том, что он не является хорошим террористом и не стрелял ракетами "Искандер" по местам скопления военнослужащих. Более того, Саргсян считает предосудительным тот факт, что эти ракеты не были выпущены по реализованным Азербайджаном международным проектам, нефтегазовым трубопроводам.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, продвигающие сегодня в Армении реваншистские взгляды являются сторонниками террористического треугольника Саргсян-Кочарян-Пашинян.

"Поэтому пусть весь мир еще раз увидит, как Азербайджан много лет воевал не просто со страной-оккупантом, а с международной террористической организацией, скрывающейся под пеленой государства. На самом деле, наряду с оккупантами был также разрушен один из центров международного терроризма, который всегда рассматривал международные энергетические проекты как цель для своего террора", - отметил Хикмет Бабаоглу.

Депутат добавил, что в своем заявлении Саргсян показал, что хорош не только в физическом, но и в политическом терроре.

"Однако его террор - это политический террор, больше направленный против собственного народа. Терроризируя общественное мнение Армении, он заявляет, что в апреле 2016 года Азербайджан принял решение о прекращении боевых действий, понимая, что потерпит поражение. Однако в следующем предложении он противоречит самому себе, говоря, что обращался к России с просьбой о прекращении огня. Вот это реальный пример политического террора. Поэтому высказываний, озвученных Саргсяном в этом интервью, предостаточно, чтобы признать его террористом. А те, кто говорит об антитеррористической коалиции в мире, прежде всего должны включить в список террористических организаций Армению", - подытожил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)