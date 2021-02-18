На пленарном заседании парламента Азербайджана будет обсужден меморандум по месторождению "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет вынесен на обсуждение вопрос ратификации подписанного 21 января в Ашгабаде Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана по совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Как передает в четверг Trend, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по международным отношениями и межпарламентским связям.

Отметив значимость меморандума, депутаты подчеркнули, что он внесет колоссальный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)