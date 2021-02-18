Город, который мог процветать, лежит в руинах - находящийся в Агдаме российский депутат - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Я много видел и не раз бывал в местах, где происходили боевые действия, но не мог себе представить, что здесь такое творится.

Об этом в четверг в ходе визита в Агдам сказал Trend TV депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

По его словам, города Агдама, который знал весь Советский Союз, просто больше нет.

"Единственное здание, которое здесь есть, - мечеть. Как мне сказали, оно сохранено по одной причине - для коррекции огня, для так называемой привязки. Если бы и этого не нужно было, то, наверное, и мечети здесь не осталось. Для меня очень странно смотреть на эти руины города, который мог процветать и жить", - сказал Журавлев.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)