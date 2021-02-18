Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции
БАКУ /Trend/ - В Президентском дворце Турции 18 февраля состоялась церемония встречи премьер-министра Азербайджана.
Как передает в четверг Trend, главу правительства Азербайджана Али Асадова встретил вице-президент Турции Фуат Октай.
Затем между азербайджанским премьером и вице-президентом Турции состоялась встреча.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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