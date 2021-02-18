Комиссия по вопросам помилования Азербайджана проведет очередное заседание
БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана 19 февраля проведет очередное заседание.
Как передает в четверг Trend, в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с помилованием.
Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе было проведено 16 февраля, в ходе которого было рассмотрено свыше 100 обращений.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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