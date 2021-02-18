Комиссия по вопросам помилования Азербайджана проведет очередное заседание

БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана 19 февраля проведет очередное заседание.

Как передает в четверг Trend, в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с помилованием.

Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе было проведено 16 февраля, в ходе которого было рассмотрено свыше 100 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)