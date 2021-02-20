МИД Азербайджана ответил на заявление МИД Армении
БАКУ /Trend/ - Пресс-служба МИД Азербайджана распространила заявление по поводу заявления МИД Армении, в котором оправдывается агрессивный сепаратизм радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
Заявление МИД Армении в поддержку незаконного постановления от 20 февраля 1988 г., положившего начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (НКАО), является показателем того, что Армения все еще далека от ответственных отношений и их установления на основе верховенства закона.
Лента новостей
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
В Туркменистане ведется работа по обновлению программного обеспечения оператора сотовой связи Altyn Asyr
Книги об Азербайджане вызвали большой интерес на Минской международной выставке – Захра Бадалбейли (ФОТО)
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО)
Современные учебники должны быть больше похожи на справочник, чем на источник информации - минобразования Азербайджана
Система высшего образования Азербайджана должна быть адаптирована к международной практике - министр
Разрушенные во время войны школы восстанавливаются в еще лучшем виде, чем раньше - минобразования Азербайджана
Обсуждены перспективы будущего сотрудничества между институтом омбудсмена и Верховным комиссариатом ООН по правам человека