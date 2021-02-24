Главы МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с участием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова 23 февраля 2021 года в турецкой Анкаре состоялась пятая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны утвердили приверженность заявлениям, принятым по итогам трехсторонних встреч 26 мая 2014 года в Баку, 29 января 2015 года в Ашхабаде, 28 августа 2015 года в Анталье и 19 июля 2017 года в Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)