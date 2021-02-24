В армянском обществе сформировались серьезные антироссийские настроения – политолог

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной войны в армянском обществе сформировались серьезные антироссийские настроения.

Об этом в среду сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, вышедшие после завершения войны на улицы Еревана армяне сделали Россию и ее руководство объектом резких оскорблений.

"Все это было связано с тем, что в войне, приведшей к унизительному поражению Армении, Москва не поддержала своего традиционного союзника и заняла позицию наблюдателя. В такой ситуации политическим силам, которые хотят прийти к власти, ничего не остается, кроме как выступать с позиции масс. Даже пророссийские силы были вынуждены радикально изменить свой курс, чтобы заручиться поддержкой населения", – подчеркнул Джейхун Ахмедли.

По мнению политолога, у вопроса есть и другая сторона.

"Российское государство заинтересовано в продолжении формирующейся в регионе новой геополитической динамики. Это подтверждают итоги встречи в Москве 11 января. России нужно обеспечить беспрепятственное выполнение заявления от 10 ноября, поэтому она не хочет прихода к власти в Армении реваншистских сил. В этом случае ожидания армянской оппозиции от России не оправдаются. Поэтому радикальные политические силы уже пытаются ориентироваться на Запад", – уточнил Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)