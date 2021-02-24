Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и комиссара по политике соседства и расширения ЕС
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и комиссаром по политике соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи в среду состоялся телефонный разговор.
Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также возможные механизмы поддержки ЕС для людей, пострадавших в результате конфликта.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и комиссара по политике соседства и расширения ЕС
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