Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и комиссара по политике соседства и расширения ЕС

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и комиссаром по политике соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи в среду состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также возможные механизмы поддержки ЕС для людей, пострадавших в результате конфликта.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)