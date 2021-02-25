Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия - председатель парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия.

Об этом сказал в ходе церемонии почтения памяти жертв геноцида председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что Турция будет вместе с Азербайджаном распространять правду об этом геноциде.

"Весь мир должен узнать правду об этом преступлении против человечества", - сказал Шентоп.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)