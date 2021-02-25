Турция всегда рядом с азербайджанскими братьями - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Турция была, есть и будет рядом с азербайджанскими братьями.

Об этом председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал на церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что Турция поддерживает Азербайджан не только по причине того, что это братская страна, но и потому что выступает за справедливость.

Говоря о 44-х дневной Отечественной войне Азербайджана, Шентоп подчеркнул беспримерный героизм азербайджанского народа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)