Международный суд должен признать Ходжалинский геноцид – политолог

БАКУ /Trend/ - Международный суд должен признать Ходжалинский геноцид и наказать преступников, сказала в пятницу Trend замдиректора по научной работе Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук, политолог Рамиля Дадашева.

По ее словам, еще до Ходжалинских событий против азербайджанцев был совершен не один акт геноцида со стороны Армении. Отправленные из Армении вооруженные отряды в июне-декабре 1991 года сожгли более 30 населенных пунктов в горной части Карабаха, в том числе такие пункты стратегического назначения, как Мешели, Джамилли, Туг, Имарет-Гарвенд, Сырхавенд, Умудлу, Керкиджахан и др., а также убили, ранили и взяли в плен сотни азербайджанцев.

Напомнив, что во время оккупации Ходжалы зверски были убиты 613 азербайджанцев, ученый подчеркнула, что в ту ночь вместе с жителями Ходжалы жертвами этой кровавой резни стали люди, которые в 1988 году были насильно изгнаны из Армении и Ханкенди и переехали в Ходжалы, а также 54 семей турков ахыска, перехавших в Азербайджан во время Ферганских событий: «В Ходжалы люди были убиты с особой жестокостью. Хочу привести всего один пример. Турецкий исследователь Али Рзаоглу, изучавший во Франции архивные материалы о вымышленном «геноциде армян», в своем исследовании «Ходжалы в воспоминаниях армянских генералов» поделился воспоминаниями 34 армянских военнослужащих, которые участвовали в Ходжалинском геноциде. В интервью с ним проживающий в Канаде армянин Василий Стардиян рассказал, что у 170 детей из Ходжалы и Карабаха были извлечены внутренние органы и проданы в Европу и США».

Политолог подчеркнула, что Армения учинила геноцид в Ходжалы только за то, что жители города были азербайджанцами.

По ее словам, в отношении совершивших геноцид лиц должны быть применены принципы универсальной юрисдикции.

В конце Дадашева добавила, что азербайджанская армия отомстила за Ходжалинский геноцид.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)