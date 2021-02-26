Свидетели Ходжалинского геноцида впервые рассказывают о трагедии с места событий - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - С начала 1990-х годов армянские бандиты стали совершать массовые убийства в населенных пунктах Карабаха. Все было разграблено, инфраструктура разрушена, поселки, села уничтожены. Азербайджанцы, которые спустя 30 лет приехали в родные места, в частности в Ходжавенд, поминутно вспоминают те страшные дни. Сожженные, уничтоженные села, жители которых были жестоко убиты, сровненные с землей дома, родные места, которые долгие годы находились под оккупацией…

Самым кровавым и безжалостным из всех этих преступлений стал Ходжалинский геноцид, совершенный в феврале 1992 года.

В этом году Ходжалинская трагедия впервые оживает в памяти ее свидетелей непосредственно на месте этих трагических событий – на ныне освобожденных от оккупации азербайджанских землях.

... Территории, где был совершен геноцид, раздетые и босые люди, ужас, пережитый ими в лютые морозы, горы с телами убитых, леса, откуда доносились крики о помощи, тропы, по которым несли обезображенные тела... О зверствах, услышав о которых в жилах стынет кровь, свидетели Ходжалы вспоминают, шаг за шагом идя по следам тех преступлений...

Тела жителей Ходжалы, соседних сел и поселков привозили в Агдамскую мечеть… Здесь их после опознания передавали родным…

Карабахское бюро Trend представляет видеорепортаж с участием свидетелей Ходжалинского геноцида.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова)