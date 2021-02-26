Каждым ответом на вопрос глава государства направлял соответствующие послания – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Отвечая на каждый вопрос, глава государства также направлял соответствующие послания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в программе "В центре внимания" Общественного телевидения сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию Президента Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ.

Депутат отметил, что в течение более четырех часов Президент Ильхам Алиев ответил на около 50 вопросов представителей местных и зарубежных СМИ.

"Считаю, что каждый из заданных вопросов был тезисом, а ответы на эти вопросы были полностью обоснованными разъяснениями. Отвечая на каждый вопрос, глава государства также направлял соответствующие послания", – подчеркнул Арзу Нагиев.

По его словам, ответы на все вопросы о решениях в политической, военной, экономической и социальной сферах, а также о работе, которую предстоит проделать на освобожденных территориях, были очень весомыми.

Представляем вашему вниманию полную версию выступления:

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)